Çukur dizisinin Aliço'su ve Nehir'i el ele görüntülendi!

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da 'Aliço' karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ile diziye 'Nehir' karakteri ile katılan Hazal Subaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kameralardan köşe bucak kaçan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'de ilk kez el ele görüntülendi.

Basın mensuplarına el ele poz veren çift, kısa bir açıklama da yaptı. Rıza Kocaoğlu, "Her şey ortada değil mi Hazal" derken, daha fazla konuşmaktan kaçındı.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak'ın doğum günü partisindeydiler

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen doğum günlerini kutlamasında, yeni aşıklar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı da katılanlar arasındaydı.