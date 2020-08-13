Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı

Bir dönem Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, 4 yıldır evli olduğu ve 2 çocuğunun olduğu Mustafa Keser ile boşanma kararı aldı. Ersubaşı'nın görümcesi Alev Keser ile 3 yıl önce Mustafa Keser tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Eşi ve kız kardeşini darp etmiş

Sabah'ta yer alan habere göre: Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündem olan Mustafa Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenildi. Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.

"Eşime sürpriz yapmak için gitmiştik bizi ofisinde dövdü"

3 yıl önce yaşanan darp olayıyla ilgili Damla Ersubaşı şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."

"Kafamıza kül tablalarıyla vurdu"

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise ifadesinde şunları söyledi: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hala psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

"Kül tablası ile vurmadım elimle darp ettim"

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul etti. Keser'in kullandığı ifadeler ise şoke etti. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.