search menu
search
close

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalacak!

Setlere dönmesi beklenen Fahriye Evcen, Covid-19 salgını ve oğlunu bakıcıya emanet etmek istemediği için ekranlardan bir süre daha uzak kalma kararı aldı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalacak!
-A A+

Bir süredir yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkamayan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den hayranlarını üzecek haber geldi. Oğlu Karan'ı bakıcıya emanet etmek istemeyen ünlü oyuncu, ancak içine sinen bir proje olursa ve kendi şartları kabul edilirse değerlendireceğini ifade etti.

Oğlu Karan'a kendi bakmak istiyor

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın bakımıyla kendi ilgilenmek istediği için bir süredir herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştı. Yakın zamanda dizilere dönmesi beklenen oyuncu, bu kararını değiştirdi.

Ekranlardan bir süre daha uzak kalacak

Evcen, hem koronavirüs salgını hem de bu süreçte Karan'ı bakıcıya emanet etmek istememesi üzerine bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını söyledi. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Netflix'in sevilen dizisi Atiye mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir! Netflix'in sevilen dizisi Atiye mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir!
Magazin
Yazın tüketilen bu meyve tam bir bağırsak dostu!  Yazın tüketilen bu meyve tam bir bağırsak dostu! 
Organik
En Güncel Galeriler
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun saçları döküldü!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun saçları döküldü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Önceki Haberler
Sivilce izlerini azaltan 7 mucize besin!
Sivilce izlerini azaltan 7 mucize besin!
Bergüzar, çocuklar yerine kulüplere yapılan bağışlara öfke kustu!
Bergüzar, çocuklar yerine kulüplere yapılan bağışlara öfke kustu!
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Çorap giydiğinizde bacağınızda iz çıkıyorsa dikkat!
Çorap giydiğinizde bacağınızda iz çıkıyorsa dikkat!
Bir dilim yetmez: Çikolata soslu cheesecake
Bir dilim yetmez: Çikolata soslu cheesecake
Sağlıklı ve pratik: Yoğurtlu kabak sote
Sağlıklı ve pratik: Yoğurtlu kabak sote
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’ yayında
Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’ yayında
Yorumlar