Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalacak!

Bir süredir yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkamayan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den hayranlarını üzecek haber geldi. Oğlu Karan'ı bakıcıya emanet etmek istemeyen ünlü oyuncu, ancak içine sinen bir proje olursa ve kendi şartları kabul edilirse değerlendireceğini ifade etti.

Oğlu Karan'a kendi bakmak istiyor

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın bakımıyla kendi ilgilenmek istediği için bir süredir herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştı. Yakın zamanda dizilere dönmesi beklenen oyuncu, bu kararını değiştirdi.

Ekranlardan bir süre daha uzak kalacak

Evcen, hem koronavirüs salgını hem de bu süreçte Karan'ı bakıcıya emanet etmek istememesi üzerine bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını söyledi. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.