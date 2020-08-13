search menu
search
close

Sivilce izleri nasıl geçer balkabağı izleri gideriyor!

Ergenlik döneminde oluşan ve ciltte kalıcı izlere neden olan sivilce, istenmeyen bir görüntüye yol açıyor. Sivilce izlerini gideren 7 besini derledik!

Sivilce izleri nasıl geçer balkabağı izleri gideriyor!
-A A+

Ergenlik döneminden başlayarak özellikle yüzde çıkan sivilceler hepimizin korkulu rüyası oluyor. Yarattığı istenmeyen görünümün yanı sıra ciltte kalıcı izlere de neden olan sivilceler yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Akne izlerinden siz de şikayetçiyseniz her konuda olduğu gibi bu sorunda da doğal besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Elmaelma.com olarak sivilce izlerini gidermeye yardımcı 7 besini biraraya getirdik. İşte o besinler...

Balkabağı

Kışın vazgeçilmez besini balkabağı, niasin, folat, A ve B vitamini ile çinko kaynağıdır. Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini sağlar. Bunlar akne tedavisinde oldukça faydalı vitaminlerdir. Balkabağında bulunan çekirdekler; hormon seviyelerini, yağ üretimini kontrol etmeye ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. Ayrıca içerisindeki A vitamini sayesinde sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Karnabahar

Karnabahar, büyük bir C vitamini kaynağıdır ve histidin adı verilen güçlü bir amino asit içerir. Histidin, cildinizi mevcut koyu lekeleri daha da kötüleştirebilecek zararlı UV ışınlarından korur. İçerisindeki C vitamini ise cildin kolayca kendini yenilemesi için mükemmel bir kaynaktır. Vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur ve sivilce izlerini iyileştirir.

Limon

Limon ve limon suyu sarkan cildi sıkılaştırır ve lekelerle savaşır. Limon kabuğu, cildinizde koruyucu ve antikarsinojenik etkileri olan flavonoidler içerir. Güne bir bardak ılık limonlu su içerek başlarsanız, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanız muhtemeldir.

Papaya

Papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi açısından zengindir. Papain, ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesine, gözeneklerin açılmasına ve akne izlerinin solmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizin nemli kalmasını sağlar ve ileride oluşabilecek çatlakları önler.

Kinoa

Kinoa, yüksek miktarda B3 vitamini içerir. Niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini akne, gül hastalığı ve hatta egzama nedeniyle tahriş olmuş, iltihaplanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Sadece bununla sınırlı kalmayan kinoada eser miktarda bir element olan ekdisteroidler, akne nedeniyle ortaya çıkan izlerin giderilmesine yardımcı olur. Cildi onarır ve tahrişi en aza indirir.

Kale

Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca iyi bir bakır ve demir kaynağıdır. Bu vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini cildinizdeki koyu lekeleri azaltır. Demir ise sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara veya yara izlerinin iyileşme sürecini hızlandırır.

Tatlı patates

Tatlı patates, retinol ve beta-karoten içerir. Vücudumuz beta-karoteni, A vitaminine dönüştürür. Bu vitamin, genellikle serbest radikallerin neden olduğu renk değişikliği, iltihaplanma ve tıkanmış gözeneklere karşı bir cilt bariyeri görevi görür. Retinol, hiperpigmentasyon, akne, ince çizgiler ve yara izine karşı savaşırken birçok güzellik ürününde önemli bir bileşendir. Pahalı kremler satın almak yerine, yemeklerinize tatlı patates ekleyerek, kolayca retinoldan faydalanabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ekranlara dönmesi bekleniyordu! Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber Ekranlara dönmesi bekleniyordu! Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
Ünlüler
Yazın tüketilen bu meyve tam bir bağırsak dostu!  Yazın tüketilen bu meyve tam bir bağırsak dostu! 
Organik
En Güncel Galeriler
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Eliz Sakuçoğlu, üstsüz kitap okurken çekilen pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun saçları döküldü!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun saçları döküldü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Rafet El Roman'ın kızı Su, mayolu pozlarıya yürek hoplattı!
Önceki Haberler
Bergüzar, çocuklar yerine kulüplere yapılan bağışlara öfke kustu!
Bergüzar, çocuklar yerine kulüplere yapılan bağışlara öfke kustu!
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Çorap giydiğinizde bacağınızda iz çıkıyorsa dikkat!
Çorap giydiğinizde bacağınızda iz çıkıyorsa dikkat!
Bir dilim yetmez: Çikolata soslu cheesecake
Bir dilim yetmez: Çikolata soslu cheesecake
Sağlıklı ve pratik: Yoğurtlu kabak sote
Sağlıklı ve pratik: Yoğurtlu kabak sote
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Saç yıkarken bilmeden yapılan 6 hata!
Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’ yayında
Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’ yayında
Netflix'in sevilen dizisi Atiye mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir!
Netflix'in sevilen dizisi Atiye mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir!
Yorumlar