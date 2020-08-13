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Alişan'dan canlı yayında olay gaf beleş mi aldın karıyı?

Alişan'ın program konuğu olan Yaşar İpek, yeni şarkısını Sezen Aksu'nun hediye ettiğini söyledi. Alişan ise "Beleş mi aldın karıyı" sözüyle tepki topladı.

Alişan'dan canlı yayında olay gaf beleş mi aldın karıyı?
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Şarkıcı Alişan ve Demet Akalın Star TV ekranlarında Sabah Sabah isimli yeni bir programa başladı. Dün üçüncü bölümüyle ekrana gelen programda Alişan ve Yaşar İpek arasındaki diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

"Beleş mi aldın karıyı?"

Sabah Sabah programına, Survivor yarışmacıları Evrim Keklik, Yasin Obuz ve şarkıcı Yaşar İpek'in konuk olurken sunucu Alişan'ın yaptığı gaf programa damga vurdu. Yeni şarkısından bahseden Yaşar İpek, Sezen Aksu'nun parçayı kendisine armağan ettiğini dile getirdi. Bu sözler üzerine şaşkına dönen sunucu Alişan, "Yemin et... Beleş mi aldın. Beleş mi aldın karıyı. Hakikaten beleş mi aldın" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın bu sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepki çekti. Star TV ise o anları internet sitesine sansürlenmiş versiyonuyla yükledi.

 

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