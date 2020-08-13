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Bergüzar Korel, hasta çocuklar yerine futbol kulüplerine yardım yapılmasına tepki gösterdi

SMA hastası bebeğin öldüğünü öğrenen Bergüzar Korel, hasta çocuklara yardım yerine futbol kulüplerine milyonlarca lira bağış yapılmasını eleştirdi.

Bergüzar Korel, hasta çocuklar yerine futbol kulüplerine yardım yapılmasına tepki gösterdi
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Sosyal medya hesabından her fırsatta SMA hastaları için paylaşım yapan Bergüzar Korel, minik bebek Yusuf Ayaz'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncu hasta çocuklara yapılmayan yardımın futbol kulüplerine gitmesine sitem etti.

"Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocuklar ölüyor"

Sosyal medya hesabından tepkisini gösteren Korel, "O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor. Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu. Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde" dedi.

Bergüzar Korel, ardından yardıma ihtiyaç duyan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaları Instagram hesabında duyurdu.

İş insanlarına çağrı yaptı

Hesabının hikaye kısmında Koç Holding'i etiketleyerek paylaşım yapan oyuncu, "Bir gecede Beşiktaş Kulübüne 10.000.000 TL bağışlayansayın Rahmi Koç ve Koç Holding. Her zaman yardımseverliğiniz ile hepimizin saygısını ve sevgisini kazandınız. Benden size açık çağrı... Bu çocuklar için yapabileceğiniz bir şeyler vardır öyle değil mi? Bir çocuk hayatından daha önemli ne olabilir? Sahiplenin bu yavruları ve hayatlarını kurtarın" açıklamasını yaptı.

 

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