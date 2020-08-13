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İlker Kaleli kimdir Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde adı Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan İlker Kaleli, aşkını "Bir aydır güzel bir arkadaşlığımız var" sözleriyle itiraf etti.

İlker Kaleli kimdir Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!
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Poyraz Karayel dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan 36 yaşındaki İlker Kaleli ile 23 yaşındaki meslektaşı Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen başarılı oyuncu, yeni ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Aşkını itiraf etti

Habertürk'te yer alan habere göre: Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli, son günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Biran Damla Yılmaz hakkındaki sorulara "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülen oyuncu "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını verdi.

"Yeni bir albüm sürprizi olabilir"

Öte yandan yeni çalışmalarının olduğunu belirten Kaleli, "Dizi sektörünün ne olacağını bu yaşanan pandemi olayı sonrası pek bilmiyorum. Fakat şarkı çalışmalarım var. Belki yeni bir albüm gibi sürprizler olabilir" dedi.

İlker Kaleli kimdir?

Kaan "İlker" Kaleli (d. 11 Mayıs 1984, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır

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