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Bacakta çorap izi neden olur ilaçların yan etkisi sebebi!

Çoraplarınız bacağınızda iz çıkarıyorsa ve bu durumu sık sık yaşıyorsanız sorununuz masum olmayabilir. İşte bacakta çorap izi çıkmasının sebebi...

Bacakta çorap izi neden olur ilaçların yan etkisi sebebi!
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Yoğun iş temposu, uzun süre ayakta kalmak, fazla kilo gibi sebeplerle bacaklarınızda şişlik olabilir. Fakat çoraplarınız bacağınızda sık sık iz yapıyorsa vücudunuzda bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Bacaklarda görülen çorap izleri hangi sağlık problemlerini işaret eder? İşte bacakta çorap izi görülmesinin asıl nedenleri...

Yetersiz su tüketimi

Yeterince su tüketmeyip vücudu susuz bırakmak, kan damarlarına uzun vadede zarar verir. Hasar gören damarlar, onları çevreleyen dokuda sıvının birikmesine izin veren küçük sızıntılar oluşturmaya başlar. Bu sıvı da vücutta ayak bilekleri ve ayaklarda toplanır. Yani ayak bileklerinizin etrafında gördüğünüz çorap izleri, vücudunuzun susuz kaldığınının işareti olabilir.

Yüksek tansiyon

Rahatsız edici şekilde şişmiş bacaklara sahipseniz bunun nedeni, bacaklarınızın alt kısmında biriken aşırı sıvı olabilir. Bu durum, genellikle tek başına ağrılı değildir ancak çorap giymek rahatsızlık yaratır. Yüksek tansiyon, sıvı tutulumundan kaynaklanır ve kalbin, kanı vücuda pompalamasını zorlaştırır. Vücut da buna genellikle bacaklara ve ayaklara yerleşen sıvıyı tutarak yanıt verir.

İlaçların yan etkileri

Bazı ilaçlar da yan etkileri sebebiyle alt bacakta şişmeye yol açabilir. Mesela birtakım antidepresanlar ve tansiyon ilaçları, ayaklarda rahatsız edici şekilde şişlik yaratabilir. Özellikle östrojen içeren doğum kontrol hapları, vücuttaki hormon seviyelerini değiştirerek su tutulumuna yol açabilir. Tabii bu da bacaklarda şişmeye neden olur. 

Varisli bacak damarları 

Bacaklarınızdaki damarlar zayıfladığında kalbinize yeterince hızlı şekilde kanı gönderemezler. Kan daha sonra bacak damarlarında birikir ve ağrılı şişliklere neden olur. Bu da varisli damarlara yol açar. Düzenli olarak bacağınızda ya da bileğinizde çorap izleri görüyorsanız vücudunuz size damarlarınızın kanın kalbinize geri gitmesine izin vermediğine dair bir sinyal veriyor olabilir.

 

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