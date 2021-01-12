Trans bireyle birlikte olduğu iddia edilen oyuncu Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı

Uygunsuz görüntülerini yaydığı gerekçesiyle eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan ve geçtiğimiz aylarda da boşanan oyuncu Berk Oktay, önceki gün Yeniköy'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına konuştu.

Bu konularla gündeme gelmekten rahatsız

Boşanmalarına rağmen eski eşlerin arasındaki çekişme sürüyor. Şarapçıoğlu'nun, son olarak düğünlerinde ailesinin Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiği, oyuncunun boşanma aşamasında bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istediği öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, Şarapçıoğlu'nun iddiasıyla ilgili sorular üzerine bu konularla gündeme gelmekten rahatsız olduğunu söyledi.

Trans bireyle ilişkisini yalanladı

Merve Şarapçıoğlu ile evli olduğu dönemde trans bir kadınla birlikte olduğu ileri sürülen oyuncu, bu konu için de "Aklıselim olan herkes neyin ne olduğunu görüyor. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. Güzel bir işim, çok güzel bir ilişkim var. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar bütün davalarımı kazandım, bundan sonrakilerde de adalet gerekli cevabı verecektir. Yok saat olayı, yok trans olayı, yok evi toplayıp gittiğim iddiası. Saçma sapan işler. Karşı taraf hep ceza alıyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına konuk olan trans birey Birsu Hanım, komşusu olan Berk Oktay ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini hatta cinsiyet değiştirme kararında Oktay'ın büyük payının olduğunu iddia etmişti. Canlı yayına bağlanan Berk Oktay'ın avukatı ise konunun gerekli belgelerle hakim karşısında çözülmesini istemişti.

Kaynak: SNOB magazin