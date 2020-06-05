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Cünet Arkın Türkan Şoray'la anısını anlattı gözlerine bakma ölürsün dediler!

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray'la oynadığı ''Arım Balım Peteğim'' filminin hikayesini anlattı.

Cünet Arkın Türkan Şoray'la anısını anlattı gözlerine bakma ölürsün dediler!
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Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın, Türkan Şoray'la oynadığı ''Arım Balım Peteğim'' filminin hikayesini anlattı. Sosyal medya hesabından filmden bir kare paylaşan Arkın paylaşımına,  "Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler'' notunu düşerek samimi açıklamalarda bulundu. 

''Sakın gözlerine bakma ölürsün dediler'' 

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, bir de anısını kaleme aldı... Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda 'Ölürsem öleyim' diye isyan ettim ve baktım gözlerine.

Cünet Arkın Türkan Şoray'la anısını anlattı gözlerine bakma ölürsün dediler!

''Gözler göz değil, gözistandı'' 

Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı."

Filmin konusu neydi? 

Filmde, bir kadının sevdiği adama yıllar sonra kavuşması konu edilir. Dedektiflik yapan Mehmet, son işinde sosyete çapkını Harun’u takip eder. Harun bir iş adamının karısıyla beraberdir. Mehmet bunu tespit edince durumu iş adamına anlatır. İş adamı da Harun’u öldürmeye karar verir. Mehmet’in kızı Zeynep bu cinayeti engellemek için gidip Harun’u uyarır. Bu ziyarette Zeynep, Harun’a âşık olur.

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