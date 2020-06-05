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45 yaşındaki şarkıcı Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi

Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptırdığı estetik operasyonla gündeme gelen Linet, yaz sezonunu açtı. Şarkıcı, havuz kenarında verdiği bikinili pozları paylaştı.

45 yaşındaki şarkıcı Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
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Koronavirüs salgını sebebiyle kendini evine kapatan ünlü şarkıcı Linet, evinin terasında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Güçlü sesiyle kendine hayran bıraktıran Linet, bu kez düzgün fiziğiyle hayranlarını mest etti.

Yaz sezonunu evinin havuzunda açtı

Birkaç gün önce havuz başında verdiği mini şortlu pozundan sonra kalça estetiği yaptırdığı iddia edilen Linet, "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi. Salgın nedeniyle tatile gidemeyen Linet, sezonu evinin terasında açtı. Siyah bikinisiyle havuz başına geçen Linet, peş peşe paylaştığı pozlarla takipçilerini beğenisini kazandı.

Peki Linet kimdir? 

Şarkıcı Linet, etkili sesi ve zaman zaman aşk haberleri ile gündeme geliyor. Sesi ile dikkat çeken Linet 44 yaşında ve aslen İsrailli. Babası İsrailli annesi Türk olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı, orada büyüdü. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı. Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

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