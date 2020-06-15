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Patlıcan musakka nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Patlıcan musakka tarifini daha önce denemediyseniz sizin için paylaştığımız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte nefis patlıcan musakka tarifi!

Patlıcan musakka nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri de pişirilen yemeklerin daha fazla domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri içeriyor olması. Patlıcan musakka internette en fazla aranan yemeklerin arasında yer alıyor. Elmaelma.com olarak lezzetine doyamayacağınız patlıcan musakka tarifini hazırladık. İşte püf noktalarıyla patlıcan musakka tarifi...

Malzemeler:

4 patlıcan
250-300 gr kıyma
Yeşil biber
1 domates
1 kuru soğan
Sarımsak
1 kaşık salça
Zeytinyağı
Baharat
Tuz

Püf noktası: Patlıcanlarınızı soyduktan sonra tuzlu suda bekleterek patlıcanların acısını alın. Patlıcan çok yağ eken bir sebze olduğu için kızartırken yanmaz tava ve çok az yağ kullanın. Kızarttığınız patlıcanları kağıt havlunun üzerine koyun.

Yapılışı:

Alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcanları yuvarlak şekilde dilimleyin. Derin bir kabın içinde tuzlu suda yarım saat kadar bekletin. Daha sonra yanmaz tavanın içinde çok az yağ ile kızartın. Başka bir tencerede ise kıymayı kavurun. Üzerine, soğanı, biberi, küçük küçük doğranmış domatesleri, sarımsağı, salçayı ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edin.

Domatesler suyunu çekince üzerine yarım bardak su koyun ve su tekrar çekilene kadar pişirin. Daha sonra başka bir tencerenin dibine patlıcanlarınızı dizin. Afiyet olsun. 

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