search menu
search
close

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
-A A+

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün sosyal medya hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşan oyuncu, kendisine yorum yapan sosyal medya fenomenine yaptığıyla herkesi şaşırttı. Ünlü fenomen Alp Kılınç'ın "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumuna sinirlenen Sarıkaya, Kılınç'ı Instagram'dan engelledi. 

Önce mesaj attı sonra engelledi 

Ünlü isimlere yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen fenomen Alp Kılınç, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yaptı. Çiftin ilişkisi hakkında daha önce de çeşitli paylaşımlar yapan fenomene Serenay'dan cevap gecikmedi. Sarıkaya, "Alp şansını çok zorluyorsun" diye mesaj attıktan sonra fenomeni engelledi. Oyuncu ile arasındaki diyaloğu 662 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Şansımızı kullandığımız yere bakın" dedi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü şarkıcı bikinisiyle poz verdi! Gören herkes aynı şeyi söyledi! Ünlü şarkıcı bikinisiyle poz verdi! Gören herkes aynı şeyi söyledi!
Magazin
Mucize Doktor'un Ali'si oyuncu sevgilisiyle nişanlandı! Mucize Doktor'un Ali'si oyuncu sevgilisiyle nişanlandı!
Magazin
En Güncel Galeriler
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Önceki Haberler
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
Kahvaltıda Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi
Ünlü oyuncunun bikinili pozu sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdı
Ünlü oyuncunun bikinili pozu sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdı
Gastrit ağrılarını dindirmenin formülü burada!
Gastrit ağrılarını dindirmenin formülü burada!
Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi
Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi
İçinizi ferahlatacak lezzet: Meyveli soğuk pasta
İçinizi ferahlatacak lezzet: Meyveli soğuk pasta
Mide bulantısını anında geçiriyor!
Mide bulantısını anında geçiriyor!
Süperstar'dan dudak uçuklatan tatil planı!
Süperstar'dan dudak uçuklatan tatil planı!
İşte güneş yanığını çabucak geçirecek doğal yöntemler!
İşte güneş yanığını çabucak geçirecek doğal yöntemler!
Yorumlar