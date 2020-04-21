Ağız yarası neden olur vitamin ve mineral eksikliği sebebi!

Ağız kenarında, dudakta çıkan aft ya da ağız yaraları günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir sorun. Ağız yaraları bazen birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşen küçük çizikler şeklinde olabilirken bazı durumlarda iltihaplanarak aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebilir. Genellikle vitamin ve minerak eksikliği, stres gibi nedenlerle çıkan ağız yaralarının doğal tedavi yöntemleri bulunuyor. Bunların başında da adaçayı geliyor. Ağız yaraları hakkında merak edilenleri paylaştık...

Ağız yarası nedir?

Ağız yarası; ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isimdir. Bu yaraların iltihaplı bir görünüm aldığı ve şişliğe neden olduğu durumlardaki hali aft olarak adlandırılır. Ağız içinde oluşan yaralar uçuk gibi virüslere bağlı olarak ortaya çıkan yaralar olabileceği gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve sert besinlerin tüketilmesine bağlı olarak ağız içinin hasar görmesi nedenleriyle ortaya çıkabilir. Çok yaygın görülen bir sağlık problemi olup genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşen basit tablolardır.

Ağız yarasının altında yatan sorun tespit edilmeli

Eğer ağız yaraları sürekli olarak tekrarlıyorsa veya birkaç gün içerisinde iyileşmeyip büyümeye ve kötüleşmeye devam ediyorsa, altında yatan farklı bir hastalık olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle yaraya yönelik tedavi uygulanırken aynı zamanda farklı bir hastalık olup olmadığı da araştırılmalıdır.

Ağız yarası belirtileri

Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

- Ağız içinde kızarık görünümdeki yaralar

- Yara bölgesinde iltihaplanma

- Yara bölgesinde şişkinlik, ağrı ve hassasiyet

- Yara bölgesindeki ağrı ve batma hissi nedeniyle konuşma ve çiğnemede güçlük

Ağız yarası neden olur?

Ağız yaraları bazen stres ve psikolojik kaynaklı etkenlere bağlı olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu yaraların oluşumunda rol oynayan yanlış davranışlar ve bazı sağlık sorunları şöyle:

Genetik ve sistemik hastalıklar

Vitamin ve mineral eksiklikleri

İlaç kullanımı

Hormonal değişiklikler

Besin ve ilaç allerjileri

Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması

Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi

Sigara kullanımı

Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Ağız yarasına ne iyi gelir?

Ada çayı: Enfeksiyonların iyileştirilmesi üzerinde olumlu etkileri olan ada çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için de tercih edilen yöntemlerdendir. Doğal ada çayının kaynatılması ile hazırlanan bitki çayı ağzı yakmaması için ılık olacak şekilde bir miktar soğutulur. İçerisine şeker veya tatlandırıcı eklenmeden içilir. İçim esnasında ağızda bir süre bekletilmesi etkisini artıracaktır.

Karbonat: Antibakteriyel özelliği ve yaralar üzerindeki iyileştirici etkisi nedeniyle karbonat, ağız yaralarının iyileştirilmesi için sıklıkla tercih edilen evde bakım yöntemlerinden bir tanesidir. 1 çay kaşığı kadar karbonatı az miktarda su ile karıştırarak hazırladığınız bu su ile gargara yapabilirsiniz. Yaranın dudağa yakın bölgelerde yer alması durumunda ile suyu bir bez yardımıyla yaralı bölgenin üzerine sürebilirsiniz.

Tuzlu su: Yaklaşık bir çay bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz karıştırılarak bu su ile gargara yapmak, hem ağız içinin dezenfekte edilmesine, hem de yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlar. Bu işlem esnasında tuz nedeniyle bir miktar sızlama olması normaldir.