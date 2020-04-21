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Beğendili kebap nasıl yapılır muhteşem bir lezzet!

Beğendili kebap nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte sofralarınızı şenlendirecek lezzette beğendili kebap tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

Beğendili kebap nasıl yapılır muhteşem bir lezzet!
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Beğendili kebap çok kısa bir sürede mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için muazzam bir yemek. Önce kuşbaşı etleri, soğan ve tereyağıyla ağır ağır pişiriyoruz. Pişen etler yumuşacık oluyor, soğan ve tereyağının lezzetini harmanlıyor. Ardından tadına doyum olmaz bir beğendi hazırlıyoruz. Üzerine köz tadı sinmiş nefis patlıcanları incecik kıyıp ekliyoruz. Akşam yemeğinizi şenlendirecek beğendili kebap tarifi içeriğimizde...

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı eti
3 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

Beğendi için:

3 adet közlenmiş patlıcan
1 su bardağı süt
1,5 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
50 gram kaşar peyniri

Yapılışı:

Bir tencerenin içerisine tereyağını alın ve eritin. Soğanın kabuklarını soyun. Altı eşit parçaya bölün ve içerisine atıp hafifçe kavurun. Ardından etleri ilave edin. Güzelce karıştırın. Ocağın altını kısığa alın ve tencerenin kapağını kapatın. Etler suyunu çekip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Etler yumuşadıktan sonra kapağı kapalı bir biçimde birkaç dakika dinlendirin. Soğanları içerisinden alın. Üzerine baharatlarını ilave edin ve karıştırın.

Beğendisi için; Közlenmiş patlıcanları incecik kıyın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağını ve unu alın güzelce kavurun. Çırpma teli yardımıyla karıştıra karıştıra sütünü ilave edin. Ardından patlıcanları ilave edip kıvam almasını sağlayın.
Kıvam aldığında ocaktan alıp tuz, baharat ve peyniri ilave edin. Peynir eriyinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız beğendiyi bir tabağın üzerine alın. Etleri beğendinin üzerine dizin. Dilerseniz sos ilave edin ve afiyetle tüketin.

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