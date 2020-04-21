Haluk Levent koronavirüsten ölen doktor çiftin çocuklarının eğitimini karşılayacak!

AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla Türk halkının gönlünü fetheden Haluk Levent, bu sefer koronavirüsten babasını kaybeden çocuklar için harekete geçti. Yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı mücadele veren Dr. Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti. Son mesajında kızlarına sahip çıkılmasını dileyen Yavuz Kalaycı'nın kızlarına Haluk Levent sahip çıktı.

"İki kızımıza öğrenim hayatları boyunca burs sağlayacağız"

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla büyük takdir kazanan Haluk Levent, hayatını kaybeden Yavuz Kalaycı'nın ailesiyle biraraya geldi. Bu haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" dedi.

Babası ve annesi de koronavirüse yenik düştü

Aile hekimi Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki iki çocuk sahibi Kalaycı 10 gün boyunca uyutuldu ve bu süre içerisinde babası ile annesini de Kovid-19 nedeniyle kaybetti.