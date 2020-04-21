search menu
search
close

Haluk Levent koronavirüsten ölen doktor çiftin çocuklarının eğitimini karşılayacak!

Şarkıcı Haluk Levent, doktor olan babasını koronavirüsten kaybeden iki kız çocuğunun yaşam boyu eğitim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Haluk Levent koronavirüsten ölen doktor çiftin çocuklarının eğitimini karşılayacak!
-A A+

AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla Türk halkının gönlünü fetheden Haluk Levent, bu sefer koronavirüsten babasını kaybeden çocuklar için harekete geçti. Yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı mücadele veren Dr. Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti. Son mesajında kızlarına sahip çıkılmasını dileyen Yavuz Kalaycı'nın kızlarına Haluk Levent sahip çıktı. 

"İki kızımıza öğrenim hayatları boyunca burs sağlayacağız"

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla büyük takdir kazanan Haluk Levent, hayatını kaybeden Yavuz Kalaycı'nın ailesiyle biraraya geldi. Bu haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" dedi.

Babası ve annesi de koronavirüse yenik düştü

Aile hekimi Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki iki çocuk sahibi Kalaycı 10 gün boyunca uyutuldu ve bu süre içerisinde babası ile annesini de Kovid-19 nedeniyle kaybetti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü oyuncunun da mesajları ifşa oldu! İşte bomba teklifi! Ünlü oyuncunun da mesajları ifşa oldu! İşte bomba teklifi!
Magazin
Mesut ve Amine'nin yeni doğan bebeklerine 5 milyon TL'lik teklif! Mesut ve Amine'nin yeni doğan bebeklerine 5 milyon TL'lik teklif!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise 'Bahar hisleri' notuyla paylaştı! Instagram yıkıldı!
Hadise 'Bahar hisleri' notuyla paylaştı! Instagram yıkıldı!
Defne Samyeli ve kızı Deren bahçe pozlarıyla mest etti!
Defne Samyeli ve kızı Deren bahçe pozlarıyla mest etti!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Gucci modeline meydan okuyan Hatice'nin estetiksiz hali şoke etti!
Gucci modeline meydan okuyan Hatice'nin estetiksiz hali şoke etti!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu bacağını kaybetti!
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu bacağını kaybetti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Önceki Haberler
Ağız yarasının doğal çözümü burada!
Ağız yarasının doğal çözümü burada!
Sofralarınızı şenlendirecek: Beğendili kebap
Sofralarınızı şenlendirecek: Beğendili kebap
Kaşık kaşık lezzet: Su muhallebisi tarifi
Kaşık kaşık lezzet: Su muhallebisi tarifi
İşte burcunuza göre gerçek aşkı bulacağınız yer!
İşte burcunuza göre gerçek aşkı bulacağınız yer!
Evde maya yerine kullanabileceğiniz 3 yöntem!
Evde maya yerine kullanabileceğiniz 3 yöntem!
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Vücuttaki tüm toksinleri temizliyor!
Vücuttaki tüm toksinleri temizliyor!
Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medyadan böyle duyurdu!
Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medyadan böyle duyurdu!
Yorumlar