Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum

Dünya genelinde hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan KOVID-19 salgınından dolayı tedbir amaçlı evine kapanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün başta sağlık bakanı olmak üzere yetkililerin “kendinizi evde izole edin” uyarılarını dikkate almayan Akalın, ünlülerin kebapçısı Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’nın sahibini eve çağırarak gündem olmuştu şimdi ise sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına yaptığı küfürlü yorumla sosyal meydaya yine damga vurdu.

Takipçileriyle etkileşim halinde

Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü şarkıcı son günlerde takipçileriyle de yoğun etkileşime girdi. Bir Twitter kullanıcısı"Demet Akalın, eğer gerçekten evdeysen bu tivitin altına evden foto atarsın" paylaşımını yaptı. Başka bir kullanıcı ise Akalın'ın fotoğrafını yorum olarak paylaştı.

Akalın'ın küfürlü yorumu sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcılarının eğlenceli etkileşimine Demet Akalın'dan ise anında tepki geldi.Akalın kendi fotoğrafının olduğu paylaşıma "Afetmişim aq" yorumunu yapınca Twitter'da yer yerinden oynadı.

Bahçesinde mangal yaptırmıştı

Akalın, evinin bahçesinde kebapçılara mangal yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Koronavirüse karşı önlem alınması gerektiğini takipçilerine defalarca anlatan Demet Akalın'ın bu görüntüleri ise eleştirilerin odağı oldu.