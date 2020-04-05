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Girit kurabiyesi nasıl yapılır benzersiz bir lezzet!

Sadece dört malzemeyle hem pratik hem de lezzetli bir kurabiye yapabilirsiniz. İşte Girit kurabiyesi için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Girit kurabiyesi nasıl yapılır benzersiz bir lezzet!
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Girit kurabiyesi benzersiz tadının sırrını vanilya ve tereyağından alıyor, ortaya muhteşem bir tarif çıkıyor. Kalorisi düşük, diyet yapanların gönül rahatlığıyla deneyebileceği bir kurabiye. Eğer isterseniz iki yemek kaşığı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Ancak Girit kurabiyesinin sırrı olan tereyağı ve vanilya sayesinde buna hiç gerek kalmıyor. Evinizde az malzeme bulunduğu durumlarda, çat kapı gelen misafirin önüne çıkarmalık, canınız kurabiye istediğinde hemen yapmalık Girit kurabiyesinin tarifini mutlaka not alın. İşte muazzam lezzet Girit kurabiyesi tarifi!

Malzemeler:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 paket vanilya
2,5 - 3 su bardağı un

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

Tarifin püf noktası:

Dilerseniz hamurun içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ederek tatlandırabilirsiniz. Üzerine serpeceğiniz pudra şekerinin içine tarçın da ilave edebilirsiniz.

Yapılışı:

Bir kabın içine tereyağı, vanilya ve unun bir kısmını ilave edin. Ardından tüm malzemeler karışana kadar güzelce yoğurun. Kıvamına göre azar azar un ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurun üzerini streç filmle sararak buzdolabında yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar koparın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın. Dilerseniz dinlendirmeden de şekil verebilirsiniz. 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişebilir. Çıkarıp oda sıcaklığında kurabiyelerin ilk sıcağını atmalarını bekledikten hemen  sonra pudra şekerine bulayın ve servis edin. Afiyetler olsun!

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