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Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Koronvirüs nedeniyle vaktini evinde geçiren şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetiyle verdiği pozlara sosyal medyadan beğeni yağdı.

Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
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Son zamanlarda adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirmeye başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Hadise bu zaman diliminde de  yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam etti. Son olarak spor kıyafetiyle verdiği pozlara beğen üstüne beğeni yağdı. 

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu 

Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu süreci sevgilisiyle evde geçiren Hadise, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından mor spor kıyafetleriyle makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Sevgilisiyle aynı evde karantinaya girdi 

İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.

İşte o pozları... 

Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdıHadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı

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