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Demet Akalın karantina kurallarını hiçe sayarak evine kebapçı çağırdı!

Bir süredir evinde karantinada olan ünlü popçu Demet Akalın bu kez karantina kuralını hiçe sayarak şaşırttı. Akalın,Fiko Ocakbaşı'ndan kebapçıları evine çağırdı

Demet Akalın karantina kurallarını hiçe sayarak evine kebapçı çağırdı!
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Popçu Demet Akalın koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile kendini evde karantinaya almıştı. Ancak Demet, yasağı bu kez kebapçıları evine çağırarak deldi.  Başta sağlık bakanı olmak üzere yetkililerin “kendinizi evde izole edin” uyarılarını dikkate almayan Akalın, ünlülerin kebapçısı Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’nın sahibini eve çağırdı.

Bahçesinde mangal yaptırdı!

Akalın, evinin bahçesinde kebapçılara mangal yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Koronavirüse karşı önlem alınması gerektiğini takipçilerine defalarca anlatan Demet Akalın'ın bu görüntüleri ise eleştirilerin odağı oldu.

İtalya'da yapılan hataları anımsattı

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en fazla can aldığı ülke olan İtalya’daki varlıklı insanlar da evlerine kuaför çağırarak virüsün yayılmasında rol oynamışlardı.

 

 

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