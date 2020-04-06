Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına olay yorum defol terbiyesiz!

Gel Dese Aşk dizisinde gösterdiği başarılı performansı ile adından söz ettiren Erkan Petekkaya set işçileriyle çektiği koronavirüs klibinin ardından yeni bir olayla gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan paylaşımına yaptığı yorumla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Terbiyesiz, defol

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya sosyal medyada gündem oldu. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu verdiği tepkilerle şoke etti.

Hesabı ele mi geçirildi?

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Petekkaya'nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

Twitter ve Instagram hesapları kapandı

Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.