Merve Taşkın kalçasını açıp poz verdi sosyal medya karıştı!

Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden Taşkın, sosyal medya hesabından kalçasını açtığı fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı.

Kalçasını açıp poz verdi

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Damla Ekmekçioğlu ile Tokyo'ya tatil yapmaya giden Merve Taşkın, Türkiye'ye döndü. Döner dönmez adından söz ettirecek bir fotoğrafa imza atan Taşkın'ın takipçileri son paylaşımına beğeni yağdırdı. Kalçasını açarak poz veren Merve Taşkın'ın bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.

''Ölene kadar bakireyim'' demişti

Merve Taşkın, 26 gün önce Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bakireliği hakkında da açıklama yaptı. Fenomen Merve Taşkın, "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" cevabını vermişti.