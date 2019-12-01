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Merve Taşkın kalçasını açıp poz verdi sosyal medya karıştı!

Paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Taşkın son olarak Instagram'da kalçasını açıp poz verdi. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı.

Merve Taşkın kalçasını açıp poz verdi sosyal medya karıştı!
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Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden Taşkın, sosyal medya hesabından kalçasını açtığı fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

Kalçasını açıp poz verdi 

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Damla Ekmekçioğlu ile Tokyo'ya tatil yapmaya giden Merve Taşkın, Türkiye'ye döndü. Döner dönmez adından söz ettirecek bir fotoğrafa imza atan Taşkın'ın takipçileri son paylaşımına beğeni yağdırdı. Kalçasını açarak poz veren Merve Taşkın'ın bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı. 

merve taşkın kalçasını açtığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

''Ölene kadar bakireyim'' demişti 

Merve Taşkın, 26 gün önce Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bakireliği hakkında da açıklama yaptı. Fenomen Merve Taşkın, "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" cevabını vermişti.

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