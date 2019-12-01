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Haşhaşlı lokum nasıl yapılır kahvaltının yeni lezzeti!

Haşhaş sevenler buraya! Kahvaltıda çayın yanına yakıştırdığımız bu enfes lokumlara bayılacaksınız. İşte hem pratik hem kolay haşhaşlı lokumun hazırlanışı!

Haşhaşlı lokum nasıl yapılır kahvaltının yeni lezzeti!
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Kahvaltıda Kütahya'nın sevilen lezzetlerinden biri olan haşhaşlı lokum tarifine yer vermeye ne dersiniz? Yumuşacık hamuru ve enfes tadıyla yemelere doyamacağınız bu tada bayılacaksınız!  Bu güzeller güzeli tarifi ağzınıza attığınız zaman iç harcıyla damaklarınıza şenlik yaşatacaksınız. Peki haşhaşlı lokum nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda haşhaşlı lokum tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER: 

Hamuru için:

2 su bardağı ılık süt, 3/4 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker,1 yemek kaşığı kuru maya,4,5 su bardağı un,1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı,1 çay kaşığı tuz

İçi için:

2 çay bardağı haşhaş, 2 yemek kaşığı şeker,3/4 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta beyazı

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir kabın içerisine şeker, su, süt ve kuru mayayı koyun. Güzelce karıştırın.
Ardından unu eleyerek harcın içerisine azar azar ilave ederek karıştırın. Tuzunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın.Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bez ya da streç filmle örtün. Oda sıcaklığında 40 dakika mayalandırın.İç harcı için tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.Hamuru iki eşit bezeye bölün. Bezeleri açın ve içine haşhaşlı harcı bir güzel yayın. Ardından rulo şekline getirin ve iki parmak kalınlığında kesin.Yağlanmış kelepçeli kek kalıbını içerisine dizin. Üzerine yumurta beyazını fırça yardımıyla sürün. 10 dakika bu şekilde mayalandırın.
180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten afiyetle tüketin.

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