Meditasyonun yararları neler ağrıları tedavi ediyor!

İş stresi, şehir yaşamının getirdiği sorunlar şu günlerde insanların ortak dertlerinden biri konumunda. Meditasyon, şehir yaşamının getirdiği stres ve gerginlikten kurtulmaya imkan sağlayan en önemli terapilerden biri. Üstelik bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Meditasyonun hiç bilmediğiniz yararlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

1. DEPRESYONU, STRESİ, KAYGIYI AZALTIYOR

Şehrin gürültüsü, iş stresi, trafik gibi etkenler hepimizi strese sokuyor ve zaman zaman depresyona varan sonuçlara neden oluyor. Meditasyon yapmak ise zihnini boşaltmanıza ve günlük yaşamın sorunlarından kolayca arınmanıza ciddi oranda katkı sağlıyor.

2. AĞRILARI TEDAVİ ETMEYE YARDIMCI

Yapılan bilimsel çalışmalar, 4 günlük zihinsel meditasyondan sonra ağrıların yok olmaya başladığını ortaya koydu. Zihinsel meditasyon, meditasyonun doğal bir ağrı kesici olmasını sağlıyor.

3. MUTLULUĞU ARTTIRIR

Her gün yapılan 10 dakikalık meditasyon, yaşam kalitesinin artmasını sağlıyor ve duyguların kontrol altında tutulmasına olanak tanıyor. Düzenli bir şekilde meditasyon yapmak, hem sizi rahatlatacak hem de daha mutlu hissetmenizi sağlayacak.

4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİR

Sık sık hastalanıyorsanız da meditasyon tam size göre! Meditasyonun bu duruma da çare olduğu kanıtlandı. Yapılan bir araştırmada 8 haftalık bir meditasyon kursuna bir grup insan katıldı ve daha sonra grip aşısı yapıldı. Meditasyon yapmayan başka bir gruba da aynı grip aşısı yapıldı. Meditasyon grubu, diğer grupla karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdi.

5. ODAKLANMA SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Odaklanma sorunu yaşayanlar için meditasyon yapmak harika bir tedavi yöntemi. Meditasyon yaparken o ana odaklanmayı öğrendiğiniz için bu durum günlük yaşantınızda da size destek olur.

6. YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

Meditasyonla sağlayacağınız iç huzur ve stressiz bir ruh hali yaşlanmayı geciktirmekteki en önemli etkenlerden biri. Siz de meditasyonla yaşlanma karşıtı krem ve tedavilere onlarca lira vermeden yaşlanmayı bu kolay yöntemle engelleyebilirsiniz.

7. UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR

Meditasyon yaparken, doğru ve düzenli nefes alıp vermeyi öğrenirsiniz. Bu da size kolay ve rahat bir uykunun kapılarını açar. Meditasyon sonrası bürüneceğiniz dingin ruh hali de uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır.