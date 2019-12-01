Andız pekmezinin faydaları neler vücuttaki toksinleri atıyor!

Çam ağacı meyvesinin işlem görmesi sonucunda elde edilen andız pekmezinin insan sağlığına olan faydalarını duymuş muydunuz? Ülkemizde Mersin'de üretilen bu pekmez yeni yeni popüler olmaya başladı. Elmaelma.com olarak andız pekmezi hakkında tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık. Peki andız pekmezinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Yan etkileri var mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını içeriğimizden bulabilirsiniz.

AĞIZ İÇİ YARALARINI TEDAVİ EDİYOR

Andız pekmezi antioksidan özelliği olan bir besindir. Bu nedenle üst solunum yolu hastalıklarının tedavisine de iyi gelmektedir. Ağız içi yaralarını da tedavi eden bu pekmezi ılık yarım bardak su ile karıştırıp ağzınızda gargara yapmak yeterli olacaktır.

EKLEM VE ROMATİZMA AĞRILARINI TEDAVİ EDER

Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalıkların ilerlemesini de önlemektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEKTEDİR

Andız pekmezi aynı zamanda saç dökülmesini de önlemektedir. Bu pekmezi çıban gibi yaralara sürmeniz dahilinde yaranızın kısa süre içerisinde iyileştiğini fark edeceksiniz. Hergün bir yemek kaşığı andız pekmezi tüketmeniz dahilinde bu saydığımız bütün faydalardan yararlanabilirsiniz.

KARACİĞERİ TERTEMİZ YAPAN MUCİZE!

Andız pekmezi aynı zaanda vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına da yardımcı olamaktadır. Karaciğeri tertemiz yapan bu besin kanı temizleyerek damar yollarını açar. Kalp ve damar tıkanıklığı risklerini azaltır.

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE...

Andız pekmezinin bazı yan etkileri bulunmaktadır. Özelglikle aşırı tüketildiğinde fazla kiloya neden olmaktadır. Ayrıca şeker hastalarının da bu pekmezi tüketirken dikkat etmesi gerekmektedir. Uzman kontrolünde tüketmeleri önerilemektedir. Aşırı tüketildiğinde midede yanmaya neden olmaktadır.