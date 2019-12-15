Dereotunun faydaları neler depresyona iyi geliyor!

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan dereotu faydalarıyla dikkat çekiyor. Dereotu vücuda, uyku sorunundan, kemik gelişimine; sindirimi kolaylaştırmadan, depresyonu gidermeye pek çok yarar sağlıyor. İşte dereotunun diğer faydaları!

Sindirim sistemine iyi gelir

Dereotu sindirim sistemini düzenleyerek, metabolizmaya iyi gelir. Bağırsaklar, sindirim sistemimizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli organlardan biridir. Yeşil sebzeler sindirim sistemine her zaman iyi gelmiştir. Dereotu sindirim sistemini düzenler.

Uyku sorununu gideriyor

Uyku problemi yaşamadığını düşünen çoğu kişi aslında kalitesiz uyuyor ya da sağlıksız besleniyor. Yeşil sebzelerden dereotu hem uyku problemini çözüyor hem de rahat bir uyku sağlıyor.

Kemik gelişimini destekler

Dereotu hem çocuklarda hem yaşlılarda kemik gelişimini destekler. Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. İşte bu yüzden yeşil sebzelerden dereotunun faydasından yararlanmak gerekir.

Kemik gelişimini arttırır

Emziren anne ve anne adayları dereotunun şifalı faydalarından yararlanabilir. Emzirme döneminde bir hafta boyunca öğle ve akşam yemeklerinden önce birer tutam yani 4-5 gram taze dereotu tüketilmesi anne sütünü artırmakta önemli rol oynayacaktır. Anne sütünü arttırmak isteyenler dereotunu kullanabilir.

Metabolizmayı hızlandırır

Metabolizmayı hızlandıran dereotu, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

Gaz sorununu giderir

Bebeklerde ve çocuklarda gaz giderici etkisiyle bilinen dereotu sindirim sistemini düzenliyor. Özellikle mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde, ağız kokusunun yok edilmesinde ve sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde dereotundan faydalanılır.

Regl düzensizliklerini dengeler

Dereotu kadınlardaki regl düzensizliklerini düzenleyerek, hormonal sıkıntıların giderilmesinde oldukça faydalıdır. Günlük hayat içerisinde yaşadığımız stres, kilo alıp vermeler, beslenme tarzındaki değişiklikler, ağır egzersiz, iklim ve çevre değişikliğinden regl dönemleri aksar. Yeşil sebzelerden dereotu regl düzensizliğine birebirdir.

Depresyona iyi gelir

Dereotu depresyona iyi gelerek ruh sağlığını dengeler. Ruh sağlığına karşı oldukça faydalı ve etkili olan bitkiler depresyonu atlatmaya yardımcı olurken aynı zamanda sakinleştirici özelliği ile sinir sistemine de olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Kanserle mücadele eder

Dereotu kanserle mücadele eder. Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 43'nü karşılamaktadır. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde dereotu kanser riskini en aza indirir.