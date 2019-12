Vücudu ısıtan yiyecekler neler kök sebze tüketin!

Yediğimiz besinlerle içimizi ısıtarak aşırı üşümeyi kesmemiz mümkün. Kök sebzeler, tarçın, taze zencefil gibi baharat ve besinler vücut ısısını arttırarak üşümeye engel oluyor. Tatlı ve hamur işleri yerine sizin için sıraladığımız bu besinleri tüketerek kilo almadan vücut ısınızı yükseltebileceksiniz. İşte vücudu ısıtan yiyecekler!

Taze Zencefil

Bağışıklığı güçlendiren birçok faydasıyla şifa kaynağı olan zencefil vücut ısısını artıran besinlerin başında geliyor.

Kök sebzeler

Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da vücut ısısını artırır.

Tarçın

Tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Toz olarak süt, yoğurt gibi besinlerde, çubuk tarçını suya ya da çaylara ekleyebilirsiniz.

Havlıcan

Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık 1 çay kaşığı havlıcanı ince kıyıp, 5 dakika bekletip, tüketebiliriz.

Karabiber

Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini artırır.

Acıbiber

İçerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır.

Ihlamur

Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır.

Zerdeçal

İçindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir.

Demirden zengin besinler

Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır. Her gün 2 çorba kaşığı pekmez (kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa), 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120-150 gram kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır.

Yeşil çay

İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidant olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem vücut ısımızı artırmış oluruz. Poşet kullanırsak sıcak suda 1 dakika; demleme şeklinde yapacaksak, kaynayan suda 5 dakika demlenmesi yeterli olur.