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Aleyna Tilki açıklamasıyla şoke etti çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum!

Son zamanlarda adı ödül töreninde yaşanan karışıklıkla anılan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaşadıklarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki açıklamasıyla şoke etti çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu Forbes dergisinin Türkiye'nin ilham veren gençlerini ödüllendirmek için düzenlediği "30 Altı 30"da Aleyna Tilki de listede yer alanlar arasındaydı. Aleyna Tilki'nin ödül alması sosyal medyada olay olmuş, tepkiler beraberinde gelmişti. Kliplerinde pedofili unsurlar kullandığı iddiasıyla ödül alınmasına tepki gösterilen Tilki'nin Bakanlık tarafından ödül almadığı açıklanmış, resmi siteden yayınlanan listeden de adı silinmişti. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım üzerinden kendisini ödüllendirenlere teşekkürlerini sundu. 

Paylaşımıyla Bakanlığa Teşekkür Etti

Aleyna Tilki'nin isminin ödül alanlar listesinden çıkarılmasıyla 30 kişiden oluşması gereken o listede 29 kişi yer almıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki'nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım üzerinden kendisini ödüllendirenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"Çocuk Yetiştirme Yurduna Verilmek İstemiyorum"

İşte Tilki'nin yaşadıklarını da anlattığı yeni paylaşımı: "Daha yaşım küçük olduğu için,sahneye çıkma yasağımın olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? 16 yaşımda binbir zorlukla, hikayesini anlatsam, yolumu anlatsam hayretle dinleyeceğiniz Türkiye'nin Youtube'da en çok dinlenen şarkısı olan ilk şarkımızı? Ya da her gün küçük yaşta sahneye çıktığım için adliyeye gidip ben yalnızca sahneye çıkıyorum, ben çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum diye ailemi kaybetmekten korktuğum o dönemi? Tecrübesizdim… Ben değil herkes tecrübesizdi çünkü Türkiye'de ilktim… kimseye kızamazdık… Ya da sahnemde patlayan çivi tipi el yapımı bombadan, prodüktörümün geçmişte canice bıçaklanmasından ve aylarca hastanelerde kaldığımızdan, yapılan manüplasyonlardan da haberiniz var mı? Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp,binlerce kişiyi karşımda görünce ölsem gam yemem artık,benim yerim burası diye gözünü karartan cesur bir kalbiniz oldu mu?"

 

 

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