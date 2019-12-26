Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı beğeni yağdı!

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta poz veren Akkaya, bunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. 42 yaşındaki ünlü model güzelliği ve fiziği ile yine herkesi büyüledi.

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü model Deniz Akkaya, bu seferde takipçileriyle yatak pozunu paylaştı. Güzel modelin "Aslan yattığı yerden belli olur" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Akkaya'nın paylaşımına yorum yağdı.

İşte Deniz Akkaya'nın paylaşımına yapılan bazı yorumlar:

- Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel

- Süper görünüyorsunuz

- Böyle aslana can kurban olsun

- Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi

- Her hali bir başka güzel

Yatakta pozlar vermişti

Ünlü model Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde yatakta mavi mayosuyla tepetaklak poz vermişti. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırmıştı.