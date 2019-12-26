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İngiliz model Elizabeth Hurley üstsüz noel paylaşımıyla olay oldu!

54 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İngiliz model Elizabeth Hurley üstsüz noel paylaşımıyla olay oldu!
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54 yaşındaki ünlü model  Elizabeth Hurley zamana meydan okumaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hurley'in son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Üstsüz noel fotoğrafını paylaşan Hurley'in bu fotoğrafına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Üstsüz fotoğrafı yürek hoplattı

Hurley'in Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor. Hurley, dün üstsüz bir pozunu "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaştı.

Beğeni yağdı 

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hurley'in söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İngiliz model Elizabeth Hurley üstsüz noel paylaşımıyla olay oldu!

Noel ağacı önünde poz verdi 

Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle Noel ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. Hurley'in bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

İngiliz model Elizabeth Hurley üstsüz noel paylaşımıyla olay oldu!


 

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