İngiliz model Elizabeth Hurley üstsüz noel paylaşımıyla olay oldu!

54 yaşındaki ünlü model Elizabeth Hurley zamana meydan okumaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hurley'in son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Üstsüz noel fotoğrafını paylaşan Hurley'in bu fotoğrafına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Üstsüz fotoğrafı yürek hoplattı

Hurley'in Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor. Hurley, dün üstsüz bir pozunu "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaştı.

Beğeni yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hurley'in söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Noel ağacı önünde poz verdi

Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle Noel ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. Hurley'in bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.



