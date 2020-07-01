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Deniz Bulutsuz kimdir sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıkladı

Oyuncu Ozan Güven ile bir senedir birlikte olan Deniz Bulutsuz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıkladı.

Deniz Bulutsuz kimdir sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıkladı
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Erkek arkadaşı Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yayınlayan Bulutsuz, "Ozan Güven tarafından 1 saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi" dedi. 

"Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım"

Deniz Bulutsuz gün boyunca Ozan Güven tarafından darp edildiği yönündeki haberlere karşı sessizliğini akşam saatlerinde bozdu. İlk açıklamayı yaptı sosyal medya hesabından yapan Bulutsuz, "Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldı. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" ifadelerini kullandı.

Deniz Bulutsuz kimdir?

Deniz Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak çalışmıştır.

İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi proğramını tamamlayan başarılı isim, ardından Elle'de çalıştı ve reklam ajanslarında stajyer olarak görev aldı, sosyal medya hesapları yönetti. Deniz Bulutsuz, Vogue ve GQ Türkiye + GQ Türkiye Sosyal Medya Editörü için özel proje ekibinde çalıştı. Deniz Bulutsuz'un kesin olmamakla birlikte elde edilen bilgilere göre boyu 1.72 cm, kilosu ise 52'dir. Genç yetenek, oyuncu Ozan Güven ile bir süredir birlikteydi.

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