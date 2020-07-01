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Kylie Jenner kimdir pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kylie Jenner, bu kez pembe peruğu ile verdiği pozlarıyla olay oldu. Jenner'ın pozlarına beğeni yağdı.

Kylie Jenner kimdir pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu!
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Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, son olarak 'Dünyanın En Genç Milyarderleri' listesine girmek için yaptığı sahtecilikle gündeme gelmişti. Kendine ait makyaj markası bulunan Jenner, sosyal medyada verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pembe peruğuyla sınırları zorlayan pozlar veren Jenner, takipçilerinin beğenisini kazandı. 

Cesur pozlarına beğeni yağdı

183 milyon takipçili Instagram hesabına sahip Kylie Jenner, pembe peruğu ve mini iç çamaşırlarıyla çekilen pozunu "En sevdiğim rengi tahmin edebilir misiniz" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Jenner'ın paylaşımı takipçilerinden 7 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Öte yandan Kylie'nin paylaşımında parmaklarındaki elmas yüzükler ilgi çekti.

Kylie Jenner kimdir? 

Kylie Kristen Jenner,10 Ağustos 1997; Los Angeles, Kaliforniya, model ve televizyon kişiliği. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD’li genç televizyon kişiliği ve modeldir.

Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir. Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu. 2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu. Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner "Your Style Crush" Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı.

2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir.2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall «Kendall & Kylie» giyim koleksiyonu yarattılar.Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikde "Steve Madden Madden Girl" hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.Ağustos 2015 tarihinde Jenner kendi adını taşıyan dudak kitinin bir parçası olarak ilk ruj üretiminin başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith,Drake ve Tyganın müzik videolarında yer alan model, 2016 yılında PartyNextDoor'un "Come and See Me" parçası için yayınladığı müzik videosunda sevgili rolünde yer almıştır.

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