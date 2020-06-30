Metabolizmayı hızlandıran besinler bol bol mercimek tüketin!

Hızlı kilo almanın en önemli sebeplerinden biri de metabolizmanın yeteri kadar hızlı çalışmamasıdır. Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolunun yediğiniz yiyeceklerden geçtiğini biliyor muydunuz? Kivi, ananas gibi meyveleri tüketerek ya da mercimek gibi zengin lif kaynağı besinleri diyetinize ekleyerek hızlı kilo vermek mümkün! Metabolizmanızı ateşleyecek 10 harika besini aşağıya bırakıyoruz...

Mercimek

Lif, mineraller ve vitaminlerle dolu olan mercimek, kilo vermek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Protein ve lif tok tutar, sindirimi hızlandırır ve toksinleri kolondan temizler. Böylece metabolizmanız hızlanır. Ayrıca mercimek şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli kanserlerden korunmanızı da sağlar.

Tarçın

Metabolik hızı arttıran doğal bir kilo verme baharatı olan tarçın, aynı zamanda insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur ve kan basıncını düşürür. Tarçını çaylarınızda, çorbalarınızda ve salatalarınızda kullanarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Turunçgiller

Limon, kivi, greyfurt, mandalina, portakal gibi turunçgiller metabolizmayı hızlandırmak ve yağ eritmek açısından oldukça yararlı besinlerdir.

Brokoli

Brokoli lif, vitaminler, mineraller, protein ve çeşitli kanser türleri ile savaşan besin maddesi ile yüklü bir sebze. Brokoli ayrıca kan şekeri seviyesini düşürmeye ve anormal metabolizmanın iyileşmesine yardımcı olur.

Kereviz

Kereviz, kalorisi yüksek bir gıda olarak bilinir. Kerevizi sindirmek zordur. Bu sebzeyi sindirmek için daha fazla kalori yakmanız gerekir. Kerevizi tükettiğinizde metabolizmanız diğer yiyeceklere kıyasla daha çok hızlanacaktır.

Elma

İltihabı azaltmaya, metabolik hızı arttırmaya, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye, kanserle savaşmaya yardımcı olan sağlıklı bir meyvedir. Diyet lifi bakımından da zengin olan elma, metabolizmanızı hızlandırmanızda önemli bir rol oynar. Günde mutlaka 1 elma tüketin.

Elma sirkesi

Şu sıralar metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için çok sık tercih edilen elma sirkesi, pH’ı dengeleyerek ve BMI değerini düşürerek metabolizmayı hızlandırır. Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı elma sirkesini suya karıştırıp içmek.

Biber

Metabolizmayı hızlandırır ve enerji harcamalarını arttırır. Ayrıca biber, yağ dokularının enerji tüketimini artırmaya ve insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Ananas

Ananas, içinde bulunan bromelain adlı proteinler sayesinde hem sindirimi kolaylaştırır hem de metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda ananas ödeme de iyi gelir.

Yeşil çay

Yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yağ yakımını da kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de size enerji verecektir.