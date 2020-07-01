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Acun Ilıcalı 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya'yı abisiyle tanıştırdı!

Çağla Altunkaya, bir süredir aşk yaşadığı Acun Ilıcalı'nın ailesine girdi. Çeşme'de tatilde olan Altunkaya, Ilıcalı ve abi Cenker Ilıcalı ile görüntülendi.

Acun Ilıcalı 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya'yı abisiyle tanıştırdı!
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Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden yurda dönen Acun Ilıcalı, 30 yaş küçük kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile Çeşme'de tatilde. Ilıcalı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisini abisiyle de tanıştırdı.

Ailesiyle tanıştırdı

TimelessMagg adlı Instagram hesabında yer alan habere göre, Ilıcalı, sevgilisi Çağla, abisi Ömer Cenker Ilıcalı, İbrahim Kutluay, Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç ile birlikte bir ünlü bir beachte yemek yedi. Altunkaya ile Cenker Ilıcalı'yı aynı ortamda görenler ise "Aileye girdi" yorumunda bulundu. İkili, daha sonra Tüzünataç ve Sarıtaş ile birlikte tekneyle açıldı.

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