BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUMLA ÜNLÜ İSİMLERİ GEÇEREK INSTAGRAM YORUM REKORUNU KIRDI

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı’nın hayranları instagram’daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile Instagram’da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

Selena Gomez ve Diego Costa'yı solladı

Daha önce Selena Gomez’e ait olan yorum rekorunu, ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.7 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez’i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa’yı geçerek milli gurumuz oldu.