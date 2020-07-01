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BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUMLA ÜNLÜ İSİMLERİ GEÇEREK INSTAGRAM YORUM REKORUNU KIRDI

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran Barış Murat Yağcı, Instagram'daki postuna 9.7 milyon yorum alarak rekor kırdı

BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUMLA ÜNLÜ İSİMLERİ GEÇEREK INSTAGRAM YORUM REKORUNU KIRDI
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Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı’nın  hayranları instagram’daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile  Instagram’da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru  kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

Selena Gomez ve Diego Costa'yı solladı

Daha önce Selena  Gomez’e  ait  olan yorum rekorunu,  ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu  hayranları tarafından son postuna yapılan 9.7 milyonluk  yorum ile  dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez’i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa’yı geçerek  milli gurumuz oldu.

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