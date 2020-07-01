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Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni hayata gözlerini yumdu. Hadivent acı haberi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncusu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni Melisa bugün hayatını kaybetti. Oyuncunun evlat acısı yaşayan kardeşi Nazenin, Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. 

"Cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum"

Yaşamını evladının fotoğrafını paylaşan acılı anne, "Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum. Emanetimi bugün kollarımda teslim etti. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım" dedi.

Genç anne, gelen taziye mesajları için de "Arayan soran herkese teşekkür ederiz ama aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

 

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