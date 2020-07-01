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Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in ilişkisine sert yorum Allah akıl fikir versin!

Bodrum'da kızı ve torunuyla tatil yapan Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses'in ilişkisiyle ilgili, "Söyleyecek söz yok. Allah akıl fikir versin" dedi.

Perihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'in ilişkisine sert yorum Allah akıl fikir versin!
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Oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile tatilini Bodrum'da geçiriyor. Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı yaptıkları mekandan çıkarken görüntülenen Savaş, eski eşinin 42 yaş küçük isimle aşk yaşaması hakkında da konuştu.

"Allah akıl fikir versin"

Sabah'ın haberine göre: Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Perihan Savan, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşkının sorulması üzerine "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu. Öte yandan uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca hızla uzaklaştı.

Yeni bir aşka yelken açtı

Türkücü İbrahim Tatlıses, önceki gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına verdiği röportajda yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses, yeni aşkıyla ilk kez kamera karşısına geçmişti.

 

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