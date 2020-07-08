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Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak!

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Bulutsuz'un avukatı Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak.

Deniz Bulutsuz'un avukatı, Ozan Güven'in tutuklanması için mahkemeye başvuracak!
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6 aylık ilişkileri olaylı biten Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bulutsuz'un başvurusu sonucu Ozan Güven için 2 ay uzaklaştırma kararı çıktı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğunu ifade etti.

Ozan'ın tutuklanmasını isteyecekler

Deniz Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını ifade etti. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da söyleyerek "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a tartıştıktan sonra şiddet uyguladığı iddia edildi. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bulutsuz, Güven tarafından bir saatten fazla şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olayının ardından Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un aldığı darp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çürükler tespit edildi. Bulutsuz, kan oturan gözünün içinde cam kırığı olma ihmaline karşı sağlık kuruluşunda muayene olması istendi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Ozan Güven ise darp raporu aldığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Öte yandan Ozan Güven'e başta ünlü isimler olmak üzere birçok tepki mesajı yağdı.

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