Kahvaltı ekmeği nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Uzun zuadıya yapılan kahvaltılarınızda size eşlik eden kahvaltı ekmeğini evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Sıcak kahvaltılarınıza eşlik edecek bu lezzetle mutluluğu yakalayacaksınız. Ekmeği dışaradan almaktansa evde kendi elleriyle yapmayı tercih edenleri, ''yaparım ama olmaz diye korkuyorum'' diyenleri buraya alalım. Kolay bir şekilde hazırlayacağınız kahvaltı ekmeğinin en zor yanı mayalanmasını ve pişmesini beklemek olacak. Peki kahvaltı ekmeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltı ekmeği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 çay bardağı kefir,1 su bardağı ılık su3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı,1 tatlı kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,2,5 - 3 su bardağı un,1 yemek kaşığı instant maya

HAZIRLANIŞI:

Derin bir kabın içine eritilmiş tereyağı, kefir, şeker, 1/3 su bardağı ılık su ve mayayı alın. Güzelce karıştırın.Ardından azar azar unu, tuzu ve suyu ilave edin. Bu işlemi azar azar yapmaya özen gösterin. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın.Yumuşacık ve homojen kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde zeytinyağlanmış temiz bir kaba hamurunuzu aktarın.Üzerini streç filme kapatarak mümkünse sıcak bir ortamda 40 dakika mayalanmaya bırakın.İki katına çıktığında yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına ya da seramik bir kabın içerisine, eşit miktarda yuvarlak haline getirdiğiniz bezeler halinde tek dizin.Üzerini streç filme kapatın ve yine mümkünse sıcak bir yerde vaktiniz yoksa 20, varsa 40 dakika daha mayalandırın.180 derecede ısıtılmış fırında güzelce kabarıp üzeri de hafifçe kızarana dek 20-25 dakika kadar pişirin.Çıkarıp bir müddet dillendirdikten sonra afiyetle tüketin