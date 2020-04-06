search menu
search
close

Kahvaltı ekmeği nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Uzun uzadıya yapılan sabah kahvaltılarınızın enfes lezzeti olan kahvaltı ekmeği tarifinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım.

Kahvaltı ekmeği nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
-A A+

Uzun zuadıya yapılan kahvaltılarınızda size eşlik eden kahvaltı ekmeğini evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Sıcak kahvaltılarınıza eşlik edecek bu lezzetle mutluluğu yakalayacaksınız. Ekmeği dışaradan almaktansa evde kendi elleriyle yapmayı tercih edenleri, ''yaparım ama olmaz diye korkuyorum'' diyenleri buraya alalım. Kolay bir şekilde hazırlayacağınız kahvaltı ekmeğinin en zor yanı mayalanmasını ve pişmesini beklemek olacak. Peki kahvaltı ekmeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltı ekmeği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 çay bardağı kefir,1 su bardağı ılık su3/4 çay bardağı eritilmiş tereyağı,1 tatlı kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,2,5 - 3 su bardağı un,1 yemek kaşığı instant maya

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir kabın içine eritilmiş tereyağı, kefir, şeker, 1/3 su bardağı ılık su ve mayayı alın. Güzelce karıştırın.Ardından azar azar unu, tuzu ve suyu ilave edin. Bu işlemi azar azar yapmaya özen gösterin. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın.Yumuşacık ve homojen kıvamlı bir hamur elde ettiğinizde zeytinyağlanmış temiz bir kaba hamurunuzu aktarın.Üzerini streç filme kapatarak mümkünse sıcak bir ortamda 40 dakika mayalanmaya bırakın.İki katına çıktığında yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına ya da seramik bir kabın içerisine, eşit miktarda yuvarlak haline getirdiğiniz bezeler halinde tek dizin.Üzerini streç filme kapatın ve yine mümkünse sıcak bir yerde vaktiniz yoksa 20, varsa 40 dakika daha mayalandırın.180 derecede ısıtılmış fırında güzelce kabarıp üzeri de hafifçe kızarana dek 20-25 dakika kadar pişirin.Çıkarıp bir müddet dillendirdikten sonra afiyetle tüketin

kahvaltı ekmegı nasıl yapılır?.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ebru Şancı'yı çileden çıkaran olay: Rezaletten çekinmem! Ebru Şancı'yı çileden çıkaran olay: Rezaletten çekinmem!
Magazin
Sebebi Hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan bomba açıklamalar! Sebebi Hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan bomba açıklamalar!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Önceki Haberler
Uzmanlar açıkladı! İşte ideal seks süresi!
Uzmanlar açıkladı! İşte ideal seks süresi!
Şekersiz enfes tat: Girit kurabiyesi
Şekersiz enfes tat: Girit kurabiyesi
Bu lezzet bambaşka: Antakya usulü kısır tarifi
Bu lezzet bambaşka: Antakya usulü kısır tarifi
Demet kuralları hiçe saydı! Kebapçıyı eve getirtti!
Demet kuralları hiçe saydı! Kebapçıyı eve getirtti!
Ellerinizdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız...
Ellerinizdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız...
Yasmin Erbil göğüs dekolteli karantina pozuyla yürek hoplattı!
Yasmin Erbil göğüs dekolteli karantina pozuyla yürek hoplattı!
Evde fön çekmenin püf noktaları burada!
Evde fön çekmenin püf noktaları burada!
Nesrin Cavadzade'den sokağa çıkma yasağına güldüren yorum!
Nesrin Cavadzade'den sokağa çıkma yasağına güldüren yorum!
Yorumlar