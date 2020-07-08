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YouTuber Duygu Özaslan bikinili görüntülendi! Fazla kiloları olay oldu!

Fenomen Duygu Özaslan, paylaşımlarıyla sıkça ilgi odağı olan bir isim. Özaslan bu defa Instagram pozlarından farklı olarak görüntülenince takipçilerini şaşırttı

YouTuber Duygu Özaslan bikinili görüntülendi! Fazla kiloları olay oldu!
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla geniş kitlelerce tanınan ve adı ünlü isimlerle anılan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın bikinili görüntülendi. Özaslan'ın Instagram'da çizdiği görüntüden çok daha farklı olması takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Intagram'da başka gerçekte başka

Banyosunda verdiği iç çamaşırlı cüretkar pozlarıyla gündeme gelen Özaslan'ın sarı bikinisiyle objektiflere yakalandı. Özaslan'ın vücudunun hiç photoshop yapılmamış hali sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de gözlerden kaçmadı.

Takipçilerini şaşırttı

Son dönemde aldığı kiloları kabul eden ve halinden memnun olan YouTuber'ın bikinili pozlarını sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" yorumunu yaptı. Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulunmuştu.

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