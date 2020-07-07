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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Lezzetli ve bir o kadar da pratik Kıbrıs tatlısını daha önce yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. İşte tüm püf noktalarıyla Kıbrıs tatlısı tarifi...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Kıbrıs'ın enfes tadı Kıbrıs tatlısı son döneme damga vurmuş tatlılardan biri. Kıbrıs tatlısının bu kadar popüler hale gelmesinin arkasında pratikliği ve şahane lezzeti yatıyor. Yapılışı çok kolay, misafirlerinizle keyifle tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Şerbetli alt keki, sütlü muhallebili Kıbrıs tatlısı sizi mest edecek. Peki, kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte kıbrıs tatlısı tarifi... 

Malzemeler:

1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı Hindistan cevizi
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı şeker
3 tane yumurta

Muhallebi için:

3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

2 bardak şeker
2 su bardağı su
Yarım limon suyu

Yapılışı:

Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpın, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığınız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirin. Şerbeti için bir tencerenin içine suyu atın, kaynayınca şekerleri suya katın ve şekerler eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökün. Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyun, karıştırın ve ocağın altını yakın.Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatın. Son adım olarak hazırladığınız muhallebi karışımını kekin üzerine dökün ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin. Afiyet olsun...

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