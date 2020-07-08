Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal: Ben onu onore ettim!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Beni Ağlatma ismiyle çıkardığı kitabında bir dönem Defne Samyeli ile yaşadığı ilişkiye de yer verdi. Kitaptaki gibi bir ilişki yaşadığını kabul etmeyen Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek şarkıcı Mustafa Sandal hakkında şikayetçi olmuştu. Sandal, dava kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

"Kitabın reklamını yapma adına yalan ve iftiradan kaçınmadı"

Sözcü'de yer alan habere göre: Samyeli, Mustafa Sandal'ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını kaydetti. Samyeli ayrıca, dilekçesinde Mustafa Sandal'ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti. Kitaptaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu ifade eden Samyeli, "Hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır" demişti.

"Övgü dolu cümlelerle Defne'yi onore ettim"

Samyeli'nin şikayeti üzerine şüpheli olarak ifade veren Mustafa Sandal, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'yi onore ettim" dedi. Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak uzlaşmazsa Sandal hakkında dava açılacak.