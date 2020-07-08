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İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması Gülçin yardımcımdır!

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Tatlıses, "Gülçin hanım yardımcımdır" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması Gülçin yardımcımdır!
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68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçmişti. Olayın ardından ikilinin birlikte olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı.

"Gülçin hanım benim yardımcım"

İbrahim Tatlıses, günlerdir konuşulan konu hakkında sessizliğini bozdu. İmparator, "'Kimdir Gülçin?' size anlatayım" diyerek iddialara yanıt verdi. Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" dedi.

Perihan Savaş'a yanıt

"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?” İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca “Allah akıl fikir versin” diyen eski eşi Perihan Savaş’ın için “Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım” yorumunu yaptı.

 

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