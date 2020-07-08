search menu
search
close

Ecem Erkek kimdir ödül aldıktan sonra Adile Naşit'in mezarını ziyaret etti

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Oyuncu, ödülünü aldıktan sonra usta sanatçı Adile Naşit'in mezarını ziyaret etti.

Ecem Erkek kimdir ödül aldıktan sonra Adile Naşit'in mezarını ziyaret etti
-A A+

Güldür Güldür'deki performansıyla Ecem Erkek, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' dalında ödülü alan isim oldu. Erkek, Instagram'dan yaptığı açıklamada, ödülünü aldıktan sonra usta oyuncu Adile Naşit'in mezarına gittiğini söyledi.

"Sevildiğini bilmek gurur verici"

Ecem Erkek ödül konuşmasında, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki anneciğim, babacığım ve eşimin gözü önünde bu konuşmayı yapabilseydim. Tören olsaydı daha şahane olurdu. 7 yaşındaki çocuğunda 70 yaşında bir anneannne ve dedenin de beni sevdiğini bilmek çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Adile Naşit'in mezarını yıkayıp dua ettim"

Ecem Erkek, Altın Kelebek ödülü ile poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Erkek, o fotoğrafın altına, "Yüksek bir halk oylamasıyla almışım bu ödülü. Bugün Adile Naşit'in mezarına gittim. Mezarını yıkadım, dua ettim. Sonra düşündüm. Ben de böyle sevilmek akılda kalmak istiyorum. Mezarım kurumasın üstünde otlar bitmesin. Öyle saf sevilmek istiyorum." notunu düştü.

Ecem Erkek kimdir?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aleo vera sabununu evde yapmaya ne dersiniz? Aleo vera sabununu evde yapmaya ne dersiniz?
Pratik Bilgiler
Sararan tırnaklara anında etki eden 2 mucize yöntem! Sararan tırnaklara anında etki eden 2 mucize yöntem!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Kraliyeti sarsan ihanet bombası! İşte Prens'in birlikte olduğu kadın!
Kraliyeti sarsan ihanet bombası! İşte Prens'in birlikte olduğu kadın!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Virüsten bacağı kesilen ünlü oyuncu, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Virüsten bacağı kesilen ünlü oyuncu, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Önceki Haberler
Sıcak sabahların keyfi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Sıcak sabahların keyfi: Kahvaltı ekmeği tarifi
Geceleri bu yiyecekleri tüketmek kilo aldırmıyor!
Geceleri bu yiyecekleri tüketmek kilo aldırmıyor!
Lezzetli ve pratik: Kıbrıs tatlısı
Lezzetli ve pratik: Kıbrıs tatlısı
Enfes bir tat: Ekşili bamya yemeği
Enfes bir tat: Ekşili bamya yemeği
Bikinili pozuyla büyüleyen Ebru, kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı!
Bikinili pozuyla büyüleyen Ebru, kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı!
Kiraz saplarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Kiraz saplarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Ünlü futbolcuların vazgeçilmezi
Ünlü futbolcuların vazgeçilmezi
Yeşilçam'ın güzeli yıllardır sakladığı kız kardeşini ilk kez gösterdi!
Yeşilçam'ın güzeli yıllardır sakladığı kız kardeşini ilk kez gösterdi!
Yorumlar