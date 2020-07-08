Ecem Erkek kimdir ödül aldıktan sonra Adile Naşit'in mezarını ziyaret etti

Güldür Güldür'deki performansıyla Ecem Erkek, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' dalında ödülü alan isim oldu. Erkek, Instagram'dan yaptığı açıklamada, ödülünü aldıktan sonra usta oyuncu Adile Naşit'in mezarına gittiğini söyledi.

"Sevildiğini bilmek gurur verici"

Ecem Erkek ödül konuşmasında, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki anneciğim, babacığım ve eşimin gözü önünde bu konuşmayı yapabilseydim. Tören olsaydı daha şahane olurdu. 7 yaşındaki çocuğunda 70 yaşında bir anneannne ve dedenin de beni sevdiğini bilmek çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Adile Naşit'in mezarını yıkayıp dua ettim"

Ecem Erkek, Altın Kelebek ödülü ile poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Erkek, o fotoğrafın altına, "Yüksek bir halk oylamasıyla almışım bu ödülü. Bugün Adile Naşit'in mezarına gittim. Mezarını yıkadım, dua ettim. Sonra düşündüm. Ben de böyle sevilmek akılda kalmak istiyorum. Mezarım kurumasın üstünde otlar bitmesin. Öyle saf sevilmek istiyorum." notunu düştü.

Ecem Erkek kimdir?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.