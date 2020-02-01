Deren Talu'dan oyunculuk açıklaması sevişme sahnesine karşıyım!

Defne Samyeli'nin oyuncu olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Programda rol aldığı filmde öpüştüğünü ancak sevişme sahnelerine karşı olduğunu söyledi.

''Kardeşim ablasının hatalarından ders alabiliyor''

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve cesur pozlarıyla annesiyle kardeşine rakip olduğu konuşulan Deren Talu, bu durum hakkında "Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor" dedi.

''Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım''

Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu dikkat ettiği şeyleri, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" şeklinde sıraladı.

''Estetiğim yok sadece krem sürüyorum''

Bu zamana kadar hakkında birçok estetik haberi çıkan Deren Talu, "23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum" dedi.



