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Şarkıcı Lerzan Mutlu hafızasını sildirdi ortalık yılan kaynıyor!

Yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısının klip çekiminde konuşan Lerzan Mutlu,hafızasını sildirdiğini açıkladı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu hafızasını sildirdi ortalık yılan kaynıyor!
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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni çıkardığı 'Kaç Kadeh Kırıldı' şarkısını kliplendirdi. Ünlü şarkıcı klip çekimlerinde hafızasını sildirdiğini açıkladı. 

''Gereksizleri sildiriyorum''

Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

Şarkıcı Lerzan Mutlu hafızasını sildirdi ortalık yılan kaynıyor!

Ceren Hindistan'da hafızasını sildirmişti

Öte yandan, kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan da, TMS adlı teknikle hafızasını sildirmişti. Hindistan, yaptığı açıklamada, "Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



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