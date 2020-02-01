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Evde yapılan dekorasyon hataları nelerdir bunlara dikkat!

Kulaktan kulağa gelen bilgilerle sürekli olarak evlerde dekorasyon hataları yapılmaktadır. İşte o hatalar.

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Sağdan soldan, kulaktan kulağa aktarılan bilgilerle hatalar yapıyoruz. Evde kendi tarzınızı yaratmak isterken veya çok beğendiğiniz bir eşyayı evinizin herhangi bir köşesine yerleştirmek isterken aslında yaptığınız bir hata var. İşte sizler için En sık yapılan dekorasyon hataları nelerdir sorusunu biz de sizin için Restoratör ve İç mimar Eda Tahmaz'a sorduk. Kurucusu olduğu EDDA Mimarlık bünyesinde baş tasarımcı olarak çalışan Tahmaz sorumuzu yanıtladı...

''Beğeni ile satın aldığınız ya da kiralayıp yerleştiğiniz evler, genellikle dekorasyonu sırasında yapıla  hatalar yüzünden keyifli bir yaşam alanına dönüşemiyor. Ev sahipleri evin son halinden memnun kalmıyor. Onca emek ve maddi kaybın ardından istenilen sonuç çıkmayınca da bunun neden olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. Herkesin zevkleri farklı. Bu yüzden sizin beğendiniz bir şeyi herkesin begenmesini beklemeyin. Ama bazı durumlar var ki ev bir anda rüküş göz yorucu bir hal alıyor.

Peki evimizin dekorasyonu sırasında ne hatalar yapıyoruz? Nasıl önlemler almalı daha sıcak daha güzel bir ev için neler yapmalıyız? Öncelikle klasik Türk mantığından kurtulmamız gerekiyor bunun için. Hem ucuz olsun hem de en güzeli olsun fikri yanlış. Evet bazı ürünler ucuza denk gelmiş olabilir ama bu tüm ev için geçerli olamaz. En basitinden evde yapılan tadilat sırasında ustada ve malzemede kısacağınız maddiyat size özensiz montaj kalitesiz bir ürün olarak geri dönecektir.

Bununla birlikte evinizin dekorasyonu sırasında uygulayacağınız tarzı bilmemek de yapılan hatalardan. Salonunuzun bir köşesinde altın varaklı kocaman bir ayna duruken diğer tarafta minimal spor bir koltuk tezatlık oluşturur. Tarzınızı bilin odanızda bu tarzı benimseyerek dekorasyon yapın. Tabi ki birbiriyle bağlantılı olmayan bölümler farklı tarz olabilir. Yatak odanız ve salonunuz tamamen farklı şekilde dizayn edilebilir.

En sık yapılan dekorasyon hatalarından biri de renk karmaşası. Her sevdiğiniz rengi aynı oda içinde kullanmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bunu bi bilmemiz lazım. Çok rengin yanında farklı tonlarda bir sürü aynı rengi kullanmak karışıklık yaratacaktır. Renkleri ahenkli ve uyumlu kullanmaya özen göstermeliyiz. Evinizde birbiriyle uyumlu ölçülü miktarda objeler kullanmaya dikkat etmelisiniz. Kalabalık ortamlar insanları daha çok yorar tabi ki sizi de. Ev dekorasyonu sırasında aslında profosyonel birinden yardım almak en güzeli. Ama araştırarak sabit bir tarzı benimseyerek de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz.''

 

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