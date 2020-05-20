Kakulenin faydaları neler virüslerden koruyor!

Hindistan'da yetişen kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilere verilen genel bir isimdir. Tohumlarının kurutulup ayrılmasıyla elde edilen kakule, sağlık için oldukça faydalı bir baharattır. Özellikle, koronavirüs salgınıyla tüm dünyanın boğuştuğu bu dönemde, virüslerden korunmak için etkili bir silahtır. Şimdi, gelin kakulenin sağlığa olan faydalarına birlikte bakalım...

Vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu ile dışarı atar

Kakule yemeklerde baharatlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde yetişme koşulları bulunmayan kakule ithal edilerek marketlerde satılır. İçeriğinde bol miktarda A ve C vitamini barındıran kakule, vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu ile dışarı atmaktadır.

Virüslerden koruyor

Kakule vücudu virüslerden korumada en etkili besinlerden biridir. Astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır.

Depresyonu önler

Kakule psikolojik durumların düzeltilmesine yardımcı olur. Depresyon ve kaygı gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey yatmadan önce bir bardak kakule çayı içmek olacaktır. Kakuleyi çiğ olarak yemenizinde faydası vardır. Çayı daha etkili sonuç vermektedir.

Mide asidini düzenliyor

Kakule çayının bir diğer faydası da sindirim sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olmasıdır. Özellikle mide asidini düzenlemekte sindirim sistemini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde etkilidir.

Ağız sağlığını korumaya yardımcı

Kakule diş ve diş eti sorunlarının giderilmesine de yardımcı olan bir bitkidir. Ağızdaki mikropları azaltarak diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi sorunları azaltmaktadır. Kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalamak da nefesi rahatlatır ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kakule çayı nasıl yapılır?

Bir tatlı kaşığı kadar kakule tohumu, bir su bardağı kaynamış suya eklenir. Ağzı kapatılarak, 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra tatlandırmak için içerisine bir çay kaşığı kadar bal ilave edilebilir. Sıcakken tüketilmelidir. Daha lezzetli ve etkili bir bitki çayı demlemek için, kakuleyi diğer bitki çaylarına da ilave edebilirsiniz.