MasterChef Barbaros tabağı bilerek mi düşürdü? Açıklama geldi

16 yarışmacının yarıştığı Masterchef'te geçtiğimiz bölümde Barbaros'un tabağı tartışma konusu olmuştu. Barbaros'un tabağını düşürmesi sonucu arkadaşları gülme krizine girmişti. Barbaros'un konuyla ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu olurken şefler yeni bölümde bu konuyu gündeme aldı.

"Bilerek de düşmüş olsa kazara düştü!"

Barbaros 'tabağını kazara mı düşürdün?' sorusuna şu yanıtı verdi: Tabağımda hiçbir element eksik değil. Her ne olursa olsun yaptığım işin arkasındayım. Kazara kendim düşürdüm tabağı. Bilerek de düşmüş olsa kazara düştü şef. 5 dakika onu boyunca onu nasıl oluştururum diye çaba verdim. Benim burada hedeflediğim tek şey Barbaros Yoloğlu beyaz gömleğini asmak. Bunun için her şeyi yaparım senaryo da yaparım.

Mehmet Şef ise yaptığı açıklamada, "Bizim şef talihsizliğine karşı saygımız büyük. Biz talihsizliklere üzülüyoruz, senaryolara değil." ifadelerini kullandı.

"Çıraklarıma Furkan'a gösterdiğim tepkinin iki katını gösterdim"

Mehmet Şef'in Furkan'a yönelik sert tepkisi de sıkça gündeme geliyor. Mehmet Şef bu konuyla ilgili olarak, "Ben binlerce çırak yetiştirdim. Yetiştirmiş olduğum çıraklara hepiniz sorabilirsiniz. Furkan'a gösterdiğim tepkinin iki katını gösterdiklerim vardır sadece serviste.