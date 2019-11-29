Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik'ten mayo göndermesi!

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde Twitter'da yaptığı cinsel içerikli paylaşımla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gedik'ten bir paylaşım daha geldi. Ömür Gedik, mayolu fotoğrafını paylaşarak "Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır'' notunu düştü. Takipçileri, Gedik'in bu fotoğrafına anlam veremedi ve eleştiri yağmuruna tuttu.

ELEŞTİRİYE MAYOLU RESİM PAYLAŞARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün için Twitter'da, #BlackFridayRezaleti adıyla açılan hashtag açıldı. Şarkıcı Ömür Gedik bu etiketi mayolu paylaşımıyla eleştirdi. Gedik, siyah mayolu fotoğrafını paylaşarak "Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır. Bu cumayı rezalete çevirecek olanlar kendini kaybedenler olacaktır. Şu mayonun fırfırlısı da olsun, paltonun kemeri güzel onu da alayım kafası batırır. Yani, kısacası,özeti,top sende" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ömür Gedik'in bu paylaşımına takipçileri bir anlam veremedi. Gedik sosyal medya kullanıcıları tarafından bir kez daha eleştiri yağmuruna tutuldu.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ömür Gedik, "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafını paylaşmasının nedenini ise"Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye'de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor" diyerek açıklamıştı.